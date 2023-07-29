بالصور.. ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى مركز إيواء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة نقل عدد من المهاجرين غير النظاميين إلى مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمه طرابلس، لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وكر لتجميع المهاجرين في صبراتة

ويوم الخميس، أشارت المديرية في بيان إلى ضبط عدد من العائلات والأشخاص من الجنسية السورية في أحد «أوكار» تجميع المهاجرين غير الشرعيين بضواحي المدينة.

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وأفاد المهاجرون بتعرضهم لظروف ومعامله سيئة من المهربين، كما جرى القبض على أحد أصحاب المنازل المضبوطين بداخله.

من عملية ترحيل مهاجرين إلى مركز إيواء في العاصمة طرابلس، 28 يوليو 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية ترحيل مهاجرين إلى مركز إيواء في العاصمة طرابلس، 28 يوليو 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية ترحيل مهاجرين إلى مركز إيواء في العاصمة طرابلس، 28 يوليو 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية ترحيل مهاجرية إلى مركز إيواء في العاصمة طرابلس، 28 يوليو 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية ترحيل مهاجرين إلى مركز إيواء في العاصمة طرابلس، 28 يوليو 2023. (مديرية أمن صبراتة)