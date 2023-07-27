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الطرابلسي يبحث مع سفير تونس حلولا لملف المهاجرين على الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 10:30 مساء
الطرابلسي يبحث مع سفير تونس حلولا لملف المهاجرين على الحدود
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي وسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)
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بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف المهاجرين غير الشرعيين، بحسب بيان لوزارة الداخلية على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي عُقد، اليوم الخميس، تناول مناقشة بعض المشاكل التي حدثت خلال المدة الماضية بالحدود الليبية التونسية، واقتراح الحلول والمعالجات لها، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، التأكيد على أن «ليبيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين»، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية تجاه ملف الهجرة في كافة التفاصيل المتعلقة به، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

- الدبيبة: ليبيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين
- مع استمرار أزمتهم قرب الحدود الليبية.. تونس: لن نتورط في فخ استيطان المهاجرين

«فرانس برس»: مئات المهاجرين بلا مياه ولا طعام بين تونس وليبيا
وأمس الأربعاء، جمعت وكالة «فرانس برس» شهادات لمئات المهاجرين الأفارقة، بينهم حوامل وأطفال، لا زالوا متروكين في رأس جدير في المنطقة العازلة بين ليبيا وتونس، بعدما أرسلتهم السلطات التونسية إليها.

أقام نحو 140 مهاجرًا من أفريقيا جنوب الصحراء، قالوا إنهم في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، مخيما موقتا على حافة مستنقع ملحي على بعد 30 مترًا من حاجز رأس جدير الحدودي الليبي (شمال)، بحسب وكالة «فرانس برس»، التي تقول إن رجالا ونساء وأطفالا يحاولون تحمل الحر الشديد نهارا والبرد ليلا، من دون مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح.

وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر. وذكرت منظمة هيومن «رايتس ووتش» غير الحكومية أن الشرطة التونسية طردت نحو 1200 أفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب.

جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي وسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي وسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي وسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي وسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الخميس 27 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)
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