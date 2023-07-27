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مع استمرار أزمتهم قرب الحدود الليبية.. تونس: لن نتورط في فخ استيطان المهاجرين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 27 يوليو 2023, 01:14 مساء
مع استمرار أزمتهم قرب الحدود الليبية.. تونس: لن نتورط في فخ استيطان المهاجرين
مهاجرون يفترشون الأرض بعد ترحيلهم من مدينة صفاقس التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، إن بلاده لن تتورط في فخ الاستيطان أو قبول إنشاء مخيمات للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها.

تصريحات الفقي تأتي في وقت تؤكد فيه تقارير حقوقية استمرار أزمة اللاجئين الأفارقة قرب الحدود الليبية.

وأوضح الوزير خلال جلسة مساءلة بالبرلمان التونسي، مساء أمس الأربعاء، أنه «لا يمكن أن نقبل أن تصبح تونس بلد عبور ولا توطين للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء كما لا نقبل بممارسات غير إنسانية ضدهم».

وأضاف: «نطالب بتطبيق القانون والمحافظة على المنظومة القانونية والمجتمع لكي لا تسري مظاهر العنصرية والسلوكيات التي لا تحترم الذات الإنسانية». شبكات محترفة في التهريب ولفت الفقي إلى وجود العديد من الشبكات الإجرامية «التي أصبحت محترفة في صنع القوارب وإخفاء الأفارقة وتهيئة كل الظروف الملائمة للاتجار بالبشر»، إذ بلغ عدد المهاجرين في العام 2022 أكثر من 45 ألف مهاجر أغلبهم من جنسيات غير تونسية.

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مهاجرون عالقون قرب الحدود الليبية
وأعلن الفقي إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من يناير، و20 يوليو للعام الجاري. وحتى الأربعاء، بقي مئات المهاجرين عالقين في منطقة رأس جدير الحدودية بين تونس وليبيا بعد أن أرسلتهم السلطات التونسية إلى المنطقة العازلة بين البلدين،

وفق وكالة «فرانس برس». ويعاني هؤلاء من الجوع والعطش والحر فيما عثر على خمس جثث على الأقل في المنطقة خلال الأسابيع الماضية. أوضاع إنسانية صعبة على الحدود كما عاش خلال الأسبوعين الأخيرين عدة مهاجرين أفارقة غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة على الحدود التونسية الليبية بعد طردهم من منازلهم عقب اشتباكات بينهم وبين مواطنين تونسيين بمحافظة صفاقس على خلفية مقتل شاب تونسي.

وسبق أن ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيد اتفقا على ضرورة تسريع عقد اجتماع يضم وزيري داخلية البلدين بهدف تنسيق جهود تأمين المناطق الحدودية المشتركة. كما شدّدا على ضرورة توحيد الموقف بشأن التعامل مع الاتحاد الأوروبي وكافة الأطراف الدولية ذات الاهتمام، وذلك خلال جلسة جمعتهما الأحد الماضي في روما للنظر في ملف الهجرة غير النظامية، وسبل توحيد الجهود في مواجهة تدفقات المهاجرين.

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