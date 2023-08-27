أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤول تشادي أن المجموعات المسلحة اتخذت منطقة جبلية وعرة ملاجئ لعناصرها منذ فترة طويلة، وهي خارج السيطرة الأمنية الليبية والتشادية، معتبرا العملية العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة بالجنوب «قرارا ليبيا».

وقال نائب وزير الداخلية التشادي إبراهيم الأصيل: «هذه المجموعات تكونت في فترات الفوضى السياسية في ليبيا، إذ شارك بعضهم في النزاعات الليبية - الليبية، وبعضهم أصبحوا مرتزقة»، وفق ما صرح به إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية مساء أمس السبت.

أطلقت «القيادة العامة»، يوم الجمعة، عملية عسكرية موسعة، لتأمين الحدود الجنوبية. وأعلن الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، أن العملية تستهدف بسط السيطرة وسط ما تمر به دول جنوب الصحراء والساحل الأفريقي من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية.

تمركزات المجموعات المسلحة التشادية

أشار المسؤول التشادي إلى تمركز المجموعات المسلحة هذه منذ فترة طويلة في منطقة جبلية وعرة أقصى الجنوب الليبي والشمال التشادي، حيث اتخذت منها ملاجئ لعناصرها، وهي خارج السيطرة الأمنية الليبية والتشادية «بالنظر لطبيعة المكان الذي لا يتطلب الوجود الأمني إلا في حالات الضرورة».

كما كشف نائب الوزير أن البعض منهم أعلنوا أنفسهم ضمن المعارضة الليبية، واتخذوا من الأماكن النائية والوعرة مأوى لهم على الحدود بين البلدين داخل الأراضي الليبية. لكنه أكد أن «الحكومة التشادية لم تتخذ أي خطوات تصعيدية ضد هذه المجموعات منذ رفضها التوقيع على اتفاق المصالحة السابق، نظرا لحرص السلطة في تشاد على السلام، وتسوية الأوضاع عبر الحوار».

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وبخصوص التوترات الأمنية الأخيرة على الحدود المشتركة، لفت نائب الوزير إلى أن المجموعات المسلحة اعتدت على وحدة أمنية صغيرة تشادية مكلفة بحماية المهندسين المعنيين بنزع الألغام في منطقة داخل الأراضي التشادية، واختطفت بعض المهندسين، لكن القوات الأمنية تمكنت من تحريرهم لاحقا.