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الكوني: زيارة مرتقبة للرئيس الكونغولي إلى ليبيا لبحث تطورات العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 11:51 صباحا
الكوني: زيارة مرتقبة للرئيس الكونغولي إلى ليبيا لبحث تطورات العملية السياسية
الكوني رفقة الرئيس الكونغولي، دوني ساسو نغيسو على هامش منتدى أعمال بريكس بين22 و24 أغسطس2023 (المجلس الرئاسي)
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قال النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني إن ثمة ترتيبات لزيارة سيجريها الرئيس الكونغولي، دوني ساسو نغيسو، إلى ليبيا، لبحث التطورات السياسية، وسبل دفع ملف المصالحة الوطنية، وتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، في بيان اليوم بأن : «الكوني التقى، على هامش مشاركته في فعاليات قمة الاقتصادات الناشئة (بريكس) المنعقدة في مدينة جوهانسبرج خلال الفترة بين 22 إلى 24 من أغسطس الجاري، الرئيس الكونغولي دوني ساسو نغيسو، وذلك بحضور الوفد الليبي القمة».

الكوني يبحث مع الرئيس الكونغولي ملف المصالحة الوطنية
وخلال اللقاء، بحث الكوني مع الرئيس الكونغولي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية، وآليات تحقيق الاستقرار في الداخل الليبي، وتداعيات ذلك على القارة الأفريقية والمنطقة.

وحسب البيان، رتب الكوني مع نغيسو زيارة مرتقبة سيجريها الأخير لليبيا، بهدف بحث الملف الليبي، وتفعيل الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي بهذا الصدد.

 الكوني أمام قمة «بريكس»: التنمية المستدامة مخرج أساسي لتتجاوز أفريقيا أزمتها
الكوني يشارك في أعمال قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا

الخميس الماضي، التقى الكوني، في اليوم الختامي لمنتدى أعمال «بريكس»، الرئيس الكونغولي، ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الذي وعده بزيارة قريبة، لبحث آفاق التعاون بين البلدين. 

وترأس الكوني خلال قمة الاقتصادات الناشئة (بريكس) وفدا ليبيا رفيع المستوى، والتقى خلال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي - الصيني الرئيس تشي جين. وأبدى الرئيس الصيني اهتماما خاصا بـ«تطوير العلاقات الليبية - الصينية، وفق آفاق إستراتيجية واقتصادية تحت مظلة المسار الاقتصاي العالمي الجديد (بريكس)»، وفق بيان سابق للمجلس الرئاسي.

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