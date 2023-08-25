الكوني أمام قمة «بريكس»: التنمية المستدامة مخرج أساسي لتتجاوز أفريقيا أزمتها

القاهرة - بوابة الوسط

شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني في كلمته أمام قمة مجموعة «بريكس» التي اختتمت أعمالها في جنوب أفريقيا، أمس الخميس، على ضرورة الاستناد إلى برامج التنمية المستدامة كمخرج أساسي لإشكاليات القارة الأفريقية.

ودعا الكوني خلال الكلمة التي ألقاها باسم اتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حاليا، دول العالم الأول إلى مساعدة القارة السمراء على تجاوز أزماتها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل العادل والشراكة الاستراتيجية التي يؤسس لها بين أفريقيا و«بريكس»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

الكوني يشدد على أهمية التنمية المكانية في أفريقيا

وفي مداخلة خلال جلسة خصصت للحوار بين الصين وأفريقيا حول الشراكة الاستراتيجية والتنمية، شدد عضو المجلس الرئاسي على ضرورة الالتفات للتنمية، وخلق فرص العمل أمام الأجيال الأفريقية داخل بلدانها، ما يمكن أن يقود للمخرج الحقيقي لمختلف إشكاليات الهجرة والجرائم العابرة للحدود.

وقال: من المؤسف أن يموت شباب أفريقيا غرقا، وعطشا في طريق الهجرة، بينما أفريقيا في أشد الحاجة لسواعدهم وقدراتهم»، وشدد على ضرورة خلق آفاق التنمية المستدامة داخل الدول الأفريقية، معتبرا أن استراتيجية التعاون بين أفريقيا وبقية دول العالم هي التي تستند إلى خلق آفاق التنمية المكانية القادرة على استيعاب تطلعات وانتظارات الشباب الأفريقي.

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لقاءات الكوني على هامش «بريكس»

والتقى الكوني على هامش قمة «بريكس» مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي وعد بزيارة قريبة إلى ليبيا لبحث آفاق التعاون الاقتصاد والاستراتيجي بين البلدين.

ومع الرئيس الكونغولي دوني ساسو نغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا ناقش الكوني صيرورة العمل على المصالحة الوطنية، وآليات تحقيق الاستقرار الذي تحتاجه ليبيا وتداعيات ذلك على المنطقة وكامل القارة.

الكوني يدعو لعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا

وخلال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي - الصيني التقى الكوني مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، لبحث أوجه التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين وعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا.

وحسب بيان المجلس الرئاسي، فقد أبدى الرئيس الصيني «اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الصينية الليبية وفق آفاق استراتيجية واقتصادية تذهب باتجاه مسار التكتل الاقتصادي العالمي الجديد بريكس». في حين أكد الكوني للرئيس الصيني أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين كقوة عالمية ضاغطة باتجاه رفع القوة القاهرة عن عمل الشركات العالمية في ليبيا.

كما التقى الكوني مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، ورئيسة تنزانيا سامية صلوحي، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وحاكم إمارة رأس الخيمة الإماراتية الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

من فعاليات قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا بحضور الكوني، 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

من فعاليات قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا بحضور الكوني، 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

من فعاليات قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا بحضور الكوني، 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)