وزارة التربية والتعليم تطلب من المراقبات تسريع المعاملات الإدارية للمعلمين

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المراقبات والمكاتب والوحدات كافة التابعة لها، بضرورة العمل على تسريع المعاملات الإدارية المتعلقة بالتسويات الوظيفية والترقيات المستحقة والإجراءات الوظيفية الخاصة بالمعلمين، لتمكينهم من التفرغ لأداء مهامهم الرئيسية وأدوارهم التربوية والتعليمية بالمدارس.

جاء ذلك في تعميم وزعه وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، على المراقبات والمكاتب والوحدات التابعة لها كافة بشأن الإجراءات الخاصة بالمعلمين، ونشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وجاء هذا الإجراءات عطفًا على التعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم موسى المقريف بموجب تعميمه المؤرخ في 8 أغسطس بشأن الإجراءات الواجب الالتزام بها استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 المقرر انطلاقه مطلع سبتمبر المقبل.

الإجراءات الإدارية للمعلمين

وطالب الكبير مراقبات التربية والتعليم بالمناطق بضرورة «الاهتمام بالإجراءات الإدارية والوظيفية المتعلقة بالمعلمين، وحث المكاتب والوحدات الإدارية على تسريع المعاملات المتعلقة بالتسويات الوظيفية والترقيات المستحقة والمعاملات الإدارية الأخرى المتعلقة بهم»، وذلك «حرصًا على توفير بيئة عمل مناسبة لجميع المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية، وتهيئة أفضل الظروف لتحقيق مستويات أداء عالية، تكفل تنفيذ الخطط الدراسية على أكمل جه».

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ودعا الكبير المراقبات إلى «تكليف موظفين من مكتب الموارد البشرية بالقيام بزيارات للمدارس للوقوف على طلبات المعلمين وتسجيلها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وإبلاغهم بها عن طريق بريد إدارات المدارس إذا لزم الأمر، وذلك حرصًا على عدم إغراق المعلمين بالمراجعات الإدارية بديوان المراقبة، وتمكينهم من التفرغ لأدوارهم التربوية والتعليمية بالمدرسة، وكذلك تخفيف أعباء المراجعات على العاملين بديوان المراقبة تمكينًا لهم من إنجاز المعاملات الإدارية في أفضل الظروف».