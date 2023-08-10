لجنة الإفراجات المالية توقف قبول أسماء جديدة من قطاع التربية والتعليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، أن لجنة الإفراجات المالية أوقفت قبول أي أسماء جديدة من قطاع التربية والتعليم، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء جاء «بناء على كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية الموجّه لرئيس لجنة الإفراجات المالية المهندس إبراهيم مسعود أبوالمغاير بشأن عدم إدخال أسماء جديدة بمنظومة الافراجات».

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وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنه بناء على هذا الكتاب أصدر رئيس لجنة الإفراجات المالية المهندس إبراهيم مسعود أبوالمغاير «توجيهاته للفريق الفنّي بعدم قبول أو إدخال أي أسماء جديدة لقطاع التربية والتعليم من تاريخ الكتاب».

ونقلت صفحة الوزارة عن أبوالمغاير أن لجنة الإفراجات المالية استكملت مراجعة كل الأسماء المستوفية بالمنظومة، وتسليم نسخة نهائية للجنة الموقتة التي ترأسها وكيلة وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود والمكلّفة بمعالجة ملف الإفراجات لقطاع التعليم، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، تمهيدًا لإحالتها إلى جهات الاختصاص للإفراج عن مرتباتهم.