  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يوجه باستمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 06:53 مساء
الدبيبة يوجه باستمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام
اجتماع الدبيبة مع قادة المؤسسة الإعلامية، الأربعاء 23 أغسطس 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، باستمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتوفير الموارد اللازمة للتمويل، مؤكدًا اهتمام حكومته بالقطاع كونه جزءًا من عملية التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ورئيس شبكة راديو وتليفزيون الوطنية عواطف الطشاني، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، ومدير عام صندوق دعم الإعلاميين علي عاشور، ورئيس مصلحة الفضاء السمعي زكريا اللبيب، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أحمد الفيتوري، ومدير مدينة طرابلس الإعلامية مروان تنتون.

الخطوات العملية لتطوير الإعلام الحكومي
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة تابع خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عملية تطوير المؤسسات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء، وفقًا للخطة المقترحة من اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام والصعوبات المالية التي تواجه تطوير الإعلام الحكومي ومؤسساته.

- اللافي وشكشك يبحثان خطة لتطوير الإعلام الوطني
- اجتماع حكومي في طرابلس يبحث تعزيز مستوى الشفافية في نشر البيانات المالية
- وزير بحكومة الدبيبة يناقش خطط هيكلة الإعلام مع السفير الفرنسي

واستعرض اللافي في الاجتماع ما أنجز من الخطة حتى الوقت الراهن، والتحديات التي تواجه تنفيذها واستمرارها، بالإضافة إلى الخطوات العملية المتخذة لتطوير واجهات الإعلام الحكومي وقنواته والتي شملت تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المكثفة بهدف الرفع من جودة الأداء المقدم، بالإضافة إلى النقلة التطويرية التي شهدها قطاع الإعلام الحكومي.

خطط تطوير المؤسسات الإعلامية
كما استعرض الحاضرون الخطط التطويرية لمؤسساتهم، وما يتطلبه ذلك من دعم من رئيس الوزراء وتجاوز المعوقات المالية، وضمان سير الإجراءات التعاقدية وفقًا للاشتراطات الفنية والقيم المناسبة، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الدبيبة من جهته «أهمية استمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتأسيسه، وتوفير كل الموارد اللازمة، منوهًا إلى ما توليه حكومة الوحدة الوطنية من اهتمام لقطاع الإعلام كونه جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية والتطوير التي تسعى الحكومة لتعزيزها على مختلف المستويات»، وفق منصة «حكومتنا».

وأصدر الدبيبة في وقت سابق، قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام تُعنى بإصلاح وتطوير القطاع عبر عقد حوارات موسعة مع المهتمين بالمجال الإعلامي في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني لاعتماد الإجراءات الإصلاحية اللازمة في قطاع الإعلام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لافروف: «قطاع الطرق» الذين استخدمهم الغرب في ليبيا اندفعوا إلى الجنوب
لافروف: «قطاع الطرق» الذين استخدمهم الغرب في ليبيا اندفعوا إلى ...
القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي
القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي
ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في بنغازي
ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في ...
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها العام 2018
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها ...
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد أبراج «ذات العماد»
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال بتهمة الفساد
حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال بتهمة ......
«رويترز»: نائب وزير الدفاع الروسي طمأن حفتر على بقاء «فاغنر» في ليبيا
«رويترز»: نائب وزير الدفاع الروسي طمأن حفتر على بقاء «فاغنر»......
حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب خصوصًا قرب النيجر
حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب ......
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد أبراج «ذات العماد»
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق ......
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها العام 2018
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على ......
المزيد