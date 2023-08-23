الدبيبة يوجه باستمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، باستمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتوفير الموارد اللازمة للتمويل، مؤكدًا اهتمام حكومته بالقطاع كونه جزءًا من عملية التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ورئيس شبكة راديو وتليفزيون الوطنية عواطف الطشاني، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، ومدير عام صندوق دعم الإعلاميين علي عاشور، ورئيس مصلحة الفضاء السمعي زكريا اللبيب، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أحمد الفيتوري، ومدير مدينة طرابلس الإعلامية مروان تنتون.

الخطوات العملية لتطوير الإعلام الحكومي

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة تابع خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عملية تطوير المؤسسات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء، وفقًا للخطة المقترحة من اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام والصعوبات المالية التي تواجه تطوير الإعلام الحكومي ومؤسساته.

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واستعرض اللافي في الاجتماع ما أنجز من الخطة حتى الوقت الراهن، والتحديات التي تواجه تنفيذها واستمرارها، بالإضافة إلى الخطوات العملية المتخذة لتطوير واجهات الإعلام الحكومي وقنواته والتي شملت تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المكثفة بهدف الرفع من جودة الأداء المقدم، بالإضافة إلى النقلة التطويرية التي شهدها قطاع الإعلام الحكومي.

خطط تطوير المؤسسات الإعلامية

كما استعرض الحاضرون الخطط التطويرية لمؤسساتهم، وما يتطلبه ذلك من دعم من رئيس الوزراء وتجاوز المعوقات المالية، وضمان سير الإجراءات التعاقدية وفقًا للاشتراطات الفنية والقيم المناسبة، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الدبيبة من جهته «أهمية استمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتأسيسه، وتوفير كل الموارد اللازمة، منوهًا إلى ما توليه حكومة الوحدة الوطنية من اهتمام لقطاع الإعلام كونه جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية والتطوير التي تسعى الحكومة لتعزيزها على مختلف المستويات»، وفق منصة «حكومتنا».

وأصدر الدبيبة في وقت سابق، قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام تُعنى بإصلاح وتطوير القطاع عبر عقد حوارات موسعة مع المهتمين بالمجال الإعلامي في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني لاعتماد الإجراءات الإصلاحية اللازمة في قطاع الإعلام.