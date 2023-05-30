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اجتماع حكومي في طرابلس يبحث تعزيز مستوى الشفافية في نشر البيانات المالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 05:01 مساء
اجتماع حكومي في طرابلس يبحث تعزيز مستوى الشفافية في نشر البيانات المالية
اللافي والمبروك خلال مشاركتهما في الاجتماع الحكومي بمقر وزارة المالية. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

استضاف مقر ديوان وزارة المالية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وذلك لبحث تعزيز مستوى الشفافية في نشر البيانات المالية الحكومية والتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية.

وشارك في الاجتماع كل من وزير المالية خالد المبروك ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ‏ورئيس الهيئة العامة للصحافة ومدير صندوق دعم الإعلاميين، ومدير قناة ليبيا الوطنية ورئيس مصلحة الفضاء السمعي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمدينة طرابلس الإعلامية.

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وبحث الاجتماع «تعزيز مستوى الشفافية في نشر البيانات المالية الحكومية عبر المنصات الحكومية والقنوات الإعلامية، والتحديات والمشاكل المالية التي تواجه المؤسسات الإعلامية» وطرح خلاله «المجتمعون استفساراتهم حول الميزانيات التأسيسية للمؤسسات الحديثة والميزانيات التسييرية لسنة 2023» وفق ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتناول اللقاء المشاكل المالية التي تواجه المنصات المالية التابعة لملف الإعلام الحكومي والإفراجات المالية للعاملين في مؤسسات الإعلام المختلفة بالإضافة إلى بحث سبل تطوير لائحة الإنتاج بما يعود بالنفع على الإعلاميين والمواد الإعلامية التي ينتجونها على حد سواء.

المشاركين في الاجتماع الحكومي بمقر وزارة المالية، الثلاثاء 30 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
المشاركين في الاجتماع الحكومي بمقر وزارة المالية، الثلاثاء 30 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
المشاركين في الاجتماع الحكومي بمقر وزارة المالية، الثلاثاء 30 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
المشاركين في الاجتماع الحكومي بمقر وزارة المالية، الثلاثاء 30 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
المشاركين في الاجتماع الحكومي بمقر وزارة المالية، الثلاثاء 30 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
المشاركين في الاجتماع الحكومي بمقر وزارة المالية، الثلاثاء 30 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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