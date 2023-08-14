اللافي وشكشك يبحثان خطة لتطوير الإعلام الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، اليوم الإثنين، خطة تطوير الإعلام الوطني ومؤسساته، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بمقر الديوان في طرابلس.

واستعرض اللافي خلال الاجتماع «ما اتُّخذ من خطوات خلال السنتين السابقتين لتنفيذ خطط التطوير الفنية والتقنية في قناة ليبيا الوطنية، وأهم ما أُنجز في هذا الصدد من برامج ومسابقات تدريبية، وإنشاء استوديوهات بمعدات تصوير وإضاءة ومنظومات رقمية حديثة»، وذلك وفق منصة «حكومتنا».

ولفت اللافي خلال الاجتماع الذي حضرته مدير قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، وعدد من مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة والقناة إلى ضرورة «تجديد محتوى وبرامج القناة، على جميع واجهاتها، إضافة إلى تفعيل العمل الميداني والنقل الخارجي فيها».

- وليد اللافي يؤكد لقادة مؤسسات إعلامية أهمية «إيجاد حلول بديلة» لصرف المرتبات

اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير الإعلام الليبي