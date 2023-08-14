اللافي وشكشك يبحثان خطة لتطوير الإعلام الوطني

بحث وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، اليوم الإثنين، خطة تطوير الإعلام الوطني ومؤسساته، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بمقر الديوان في طرابلس.
واستعرض اللافي خلال الاجتماع «ما اتُّخذ من خطوات خلال السنتين السابقتين لتنفيذ خطط التطوير الفنية والتقنية في قناة ليبيا الوطنية، وأهم ما أُنجز في هذا الصدد من برامج ومسابقات تدريبية، وإنشاء استوديوهات بمعدات تصوير وإضاءة ومنظومات رقمية حديثة»، وذلك وفق منصة «حكومتنا».
ولفت اللافي خلال الاجتماع الذي حضرته مدير قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، وعدد من مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة والقناة إلى ضرورة «تجديد محتوى وبرامج القناة، على جميع واجهاتها، إضافة إلى تفعيل العمل الميداني والنقل الخارجي فيها».
- وليد اللافي يؤكد لقادة مؤسسات إعلامية أهمية «إيجاد حلول بديلة» لصرف المرتبات
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اللافي يبحث الإشكاليات المالية في المؤسسات الإعلامية
وفي 26 يوليو الماضي، عقد اللافي، اجتماعًا مع قادة مؤسسات إعلامية حكومية، وذلك لمناقشة أهم الإشكالات المالية التي تواجه مؤسسات الإعلام الوطني، لافتًا إلى «أهمية إيجاد حلول بديلة» لصرف مرتبات العاملين.
وأكد اللافي، في الاجتماع «أهمية إيجاد حلول بديلة في ظل تأخر مخصصات الباب الثاني» في إشارة إلى تأخر المرتبات الخاصة بموظفي تلك الهيئات، موجهًا «بضرورة عقد اجتماعات مباشرة مع وزارة التخطيط لمناقشة هذه الخطة التنموية لكل مؤسسة»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا».
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