وزير بحكومة الدبيبة يناقش خطط هيكلة الإعلام مع السفير الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الإثنين، «خطط إعادة هيكلة قطاع الإعلام في ليبيا، للانتقال من مفهوم الإعلام الحكومي إلى الوطني، وما أنجزته الحكومة في ملف الاتصال الحكومي»، وفق بيان صحفي صادر عن الحكومة نشرته منصة «حكومتنا».

واستعرض اللافي في اللقاء الذي جرى بمكتبه مع السفير الفرنسي خطوات الحكومة لاستمرار الزخم للعملية الانتخابية، وتحفيز كل المؤسسات للجهوزية لهذه العملية، ورؤية رئيس الوزراء نحو توسيع دائرة المشاركة في تنفيذ الانتخابات وتعزيز الثقة، حسب بيان الحكومة.

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تطوير الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

وبيّنَ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، رؤية الحكومة في تأسيس وتطوير الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ودورها الهام في توفير بيئة إعلامية آمنة لإجراء الانتخابات.

وخلال الأسبوع الماضي، أجرى السفير الفرنسي مباحثات مع القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بحث خلاله لتطورات على الساحة الليبية، وسبقه لقاء آخر مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ناقش تطورات خطة «الرئاسي» لانتخابات 2023.