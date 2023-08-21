استئصال ورم «ميكسوما» النادر من قلب مريضة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس، في استئصال ورم نادر «ميكسوما» من قلب مريضة في العقد الثالث من عمرها، بحسب منشور عبر صفحة وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

وأشار مدير عام المستشفى محمد الراجحي، إلى استقبال المريضة البالغة من العمر 39 عامًا، حيث تطلبت حالتها الصحية التدخل الجراحي السريع للحفاظ على حياتها، وتفاديًا للمضاعفات التي يمكن أن تنجم عن هذه الكتلة، وجرى إدخالها غرفة العمليات واستئصل الورم بنجاح.

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خطورة ورم «ميكسوما»

وأوضح المنشور أن خطورة هذا الورم تكمن في إعاقته سريان الدم داخل القلب بشكل طبيعي، ويؤدي إلى الوفاة المفاجئة، إضافة إلى احتمالية تعرض المريض لجلطات الدماغ نتيجة انتقال أجزاء صغيرة من الورم ووصولها إلى الدماغ؛ مما يعرّض المريض إلى الغيبوبة الدائمة أو الشلل.

وتعد هذه العملية هي الثانية التي يجريها مستشفى الهضبة الخضراء العام خلال أربعة أيام، لاستئصال ورم «ميكسوما» من الأذين الأيسر لمريضين، بإشراف الدكتور إبراهيم زبيدة استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية والفريق الطبي المرافق له.