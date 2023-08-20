ضبط سيارتين مسروقتين في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ضبط سيارتين مسروقتين في القره بوللي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدوريات المشتركة من إدارة شؤون المرور والتراخيص ومديريات أمن القره بوللي والنواحي الأربع وتاجوراء وادارة المهام الخاصة نفذت الخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن القره بوللي رقم 7 بخصوص المجاهرة بالأمن.

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وأضافت أن أعمالها أسفرت عن ضبط مركبتين آليتين مسروقتين من خلال تطبيق الاستعلام الأمني الموحد، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.