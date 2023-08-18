ضبط سيارة مسروقة داخل جامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط سيارة مسروقة داخل جامعة طرابلس، ومطلوبة للغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتمكنت إحدى دوريات مرور سوق الجمعة من ضبط السيارة وهي من نوع «هونداي»، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

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وبالتواصل مع غرفة العمليات والسيطرة ومنظومة الاستعلام الأمني تبين أن السيارة مسروقة ومطلوبة للغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.