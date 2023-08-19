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شاهد| عبدالجليل: مرتب الطبيب الليبي لا يكفي 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 09:53 صباحا
شاهد| عبدالجليل: مرتب الطبيب الليبي لا يكفي 10 أيام
عبدالجليل في حوار أدلى به لبرنامج «فلوسنا» الذي بثته قناة الوسط wtv الأسبوع الماضي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل إن مرتب الطيب «لا يكفي عشرة أيام» للوفاء باحتياجاته المعيشية. 

وأضاف عبدالجليل في حوار أدلى به لبرنامج «فلوسنا» الذي بتثه قناة الوسط (wtv) الأسبوع الماضي إن «مرتبات الأطباء غير عادلة، إذ تبين وقوع ظلم كبير على الأطباء في جدول المرتبات الموحد للطبيب من خلال لقائي نقابة الأطباء».

عبدالجليل: الأطباء يعملون في ظروف صعبة
وأوضح عبدالجليل، «الأطباء الليبيون يحتاجون دعما وتدريبا خصوصا مع التطور المتلاحق في العلوم الطبيبة»، معبرا عن «امتنانه للعناصر الطبية التي تعمل في هذه الأوقات الصعبة».

شاهد.. مقابلة مع وزير الصحة بـ«الحكومة المكلفة» عثمان عبدالجليل على قناة «الوسط»

وأشار وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن البنية التحتية في قطاع الصحة جيدة، لكن المشكلة دائما في الإمداد الطبي، لكنه اعتبر الأهم، بحسب الوزير، هو الإدارة الجيدة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بخطوات واضحة المعالم، من خلال سبعة استراتيجيات بنظرة مستقبلية حديثة.

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