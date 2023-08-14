شاهد.. مقابلة مع وزير الصحة بـ«الحكومة المكلفة» عثمان عبدالجليل على قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، للحديث عن جملة من الملفات المرتبطة بقطاع الصحة الذي يشهد حالة تردٍ، وسط أسئلة عن كيفية الارتقاء بالقطاع وتحييده عن التجاذبات السياسية.

يجيب الوزير عن عديد الأسئلة التي تدور بأذهان المواطنين، واستفساراتهم بشأن الوضع الصحي بالبلاد، على صعيد البنية التحتية والإمدادات الطبية، في ظل انقسام السلطة التنفيذية بين الحكومتين.

وأشار عبدالجليل إلى أن البنية التحتية في قطاع الصحة جيدة، لكن المشكلة دائما في الإمداد الطبي، لكنه اعتبر الأهم، بحسب الوزير، هو الإدارة الجيدة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بخطوات واضحة المعالم، من خلال سبعة استراتيجيات بنظرة مستقبلية حديثة.

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