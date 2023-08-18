«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب على ذمة قضية سرقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الجمعة، ضبط مطلوب على ذمة قضية سرقة، وذلك بناء على أمر النائب العام الصديق الصور.

وتمكنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على المطلوب ويدعى «ع. م. أ»، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة العامة.

ضبط مطلوب لمديرية أمن وسط الجبل في واقعة قتل بطرابلس

مقتل عنصر من «الردع» أثناء القبض على تاجر مخدرات بطرابلس

والمتهم مطلوب على ذمة قضية سرقة رقم «2018/26»، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهات الاختصاص.