مقتل عنصر من «الردع» أثناء القبض على تاجر مخدرات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد عناصره في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على أحد تجار المخدرات في طرابلس، وفق ما نشره الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

ونعى جهاز الردع الملازم أول «صهيب مصطفى سالم الدرناوي»، مقدمًا تعازيه إلى ذويه، وأكد أن دماءه ورفاقه من قبل ستكون نبراس عز وافتخار، معربا كذلك عن فخره باستبسالهم في سبيل حماية الوطن والمواطنين، والدافع القوي لمواصلة مسيرة الأبطال الذين يضحّون بأنفسهم من أجل أن يسلم جيل كامل من الفساد والمخدرات.

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وأوضح جهاز الردع أن الفقيد صهيب الدرناوي هو آمر السرية 55 مشاة في إدارة الفرق الأمنية والوحدات القتالية وقائداً لعملياتها، وكان أحد بواسل الفرقة 20/20 بجهاز الردع، وهو من أبرز الأبطال الذين سطروا التضحيات الْجِسام دفاعاً عن دينهم ووطنهم.