اختتام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس الليبية في الخارج، مساء اليوم الخميس، امتحانات الدور الثاني بإجراء 233 طالبًا وطالبة امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتاريخ.

وفي الخامس والعشرين من يوليو المنقضي اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمدارس الليبية بنسبة نجاح بلغت 75.27%.

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وبلغ عدد طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمدارس الليبية في الخارج 942 طالبًا وطالبة، أجروا امتحاناتهم في 62 مدرسة توزعت في 34 دولة.