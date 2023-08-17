استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية في عين زارة وسوق الجمعة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

استؤنفت، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمراقبتي التربية والتعليم في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة، على ما أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان.

وجاء استكمال الامتحانات في البلديتين بعد تأجيلها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة التي شهدتها العاصمة طرابلس في أعقاب احتجاز «جهاز الردع» لآمر «اللواء 444 قتال»، محمود حمزة.

غدًا.. استئناف امتحانات الدور الثاني

الدبيبة يتفقد عين زارة.. ويوجه بصرف تعويضات للمتضررين

تأجيل امتحانات الدور الثاني للثانوية في عين زارة وسوق الجمعة بسبب «التوتر الأمني»

مصادر إلى «بوابة الوسط»: إطلاق آمر اللواء «444 قتال» محمود حمزة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

غير أن الأمور بدأت تتجه إلى الهدوء بعدما أعلن أعيان سوق الجمعة، مساء الثلاثاء، تسليم محمود حمزة إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ولاقت الاشتباكات سخطًا شعبيًا ومطالبات محلية وإقليمية ودولية بتحكيم العقل والتهدئة، وإضافة إلى الخسائر المادية أوقعت هذه الاشتباكات 50 قتيلا بينهم قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن، و146 جريحا، على ما أفاد المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم «بوابة الوسط»، مساء الأربعاء.

طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في عين زارة وسوق الجمعة، 17 أغسطس 2023. (وزارة التعليم)

طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في عين زارة وسوق الجمعة، 17 أغسطس 2023. (وزارة التعليم)