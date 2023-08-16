غدًا.. استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية في عين زارة وسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للامتحانات استئناف امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بمراقبتي التربية والتعليم في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة، غدًا الخميس، علمًا بأنه قد جرى تأجيل الاختبارات ليومين.

وأوضح المركز استئناف الامتحانات، غدًا الخميس، وفقًا للجدول المعتمد، على أن ترحل مواد يومي الثلاثاء والأربعاء إلى آخر يوم في الامتحانات، وذلك حسب التنويه المنشور على صفحة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بموقع «فيسبوك».

تأجيل امتحانات الدور الثاني للثانوية في عين زارة وسوق الجمعة بسبب «التوتر الأمني»

استمرار الامتحانات في طرابلس المركز على الرغم من تأجيلها في عين زارة وسوق الجمعة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

وجرى تأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، على خليفة التطورات الأمنية المتسارعة التي شهدتها العاصمة طرابلس في أعقاب احتجاز «جهاز الردع» لآمر «اللواء 444 قتال»، محمود حمزة.

غير أن الأمور بدأت تتجه إلى الهدوء بعدما أعلن أعيان سوق الجمعة، مساء الثلاثاء، تسليم محمود حمزة إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.