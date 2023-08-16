عودة التيار الكهربائي إلى عين زارة خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل الشركة العامة للكهرباء حصر الأضرار والأعطال بالشبكة الكهربائية الناجمة عن الأحداث التي شهدتها طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء، وقد أجرت، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في منطقة عين زارة، إحدى مناطق تمركز تبادل إطلاق النار، للوقوف على الأضرار الناجمة عن الأحداث، مؤكدة بدء التعامل مع الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة في غضون ساعات.

وقالت الشركة في مقطع مصور عبر «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إنها أجرت جولة تفقدية في منطقة عين زارة وذلك لحصر الأضرار التي تعرضت لها.

جولة تفقدية في محطة المصاوغة

وأكد الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، خلال المقطع أن الشبكة الكهربائية في المنطقة لا سيما محطة المصاوغة التي تتضمن محولًا كهربائيًّا بطاقة 1 ميغا تعرضت للتلف بالكامل، موضحًا أن محطة المصاوغة تغذي قرية المصاوغة والمناطق المحيطة، وقد أدى تضررها إلى انقطاع التيار الكهربائي في القرية والمناطق المحيطة بجامعة طرابلس.

عودة التيار الكهربائي إلى عين زارة خلال ساعات

وأضاف أن العمل يجري حاليًا على إعادة التيار الكهربائي إلى محطة المصاوغة وكذلك في عموم البلاد، مؤكدًا عودة التيار الكهربائي إلى منطقة عين زارة في غضون ساعات، وذلك وفق البيان المرئي الذي نشرته الشركة، واطّلعت عليه «بوابة الوسط».

فرق الصيانة تواصل جهودها

وعرض الفيديو مشاهد من جهود طاقم غرفة التحكم لإعادة التيار إلى منطقة عين زارة، وجانبًا من إجراء الإصلاحات.

في سياق موازٍ، تواصل فرق الصيانة بمدينة سرت جهودها لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية؛ حيث شهدت عدة مناطق في البلاد، ظهر اليوم الأربعاء، انقطاعًا للتيار الكهربائي، وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أنه ناجم عن تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس لإعادة التيار الكهربائي .للمناطق المتضررة بها نتيجة الأحداث.