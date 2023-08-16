الحويج يبحث تحديد موعد منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج الاستعدادات لعقد منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس.

ووجه الحويج، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع المكتب الاقتصادي بسفارة إيطاليا لتحديد موعد انعقاد المنتدى ودعوة المؤسسات المعنية بقطاعات التجارة والاستثمار وكذلك الجامعات الإيطالية للمشاركة؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وطرح الفرص الاستثمارية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب بما يخدم مصالح البلدين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عودة الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا

وناقش الحضور الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الأخيرة إلى إيطاليا والتي شهدت الاتفاق على عودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، واستعرض الحويج توصيات اجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني تولى، ونتائج اللقاءات الثنائية مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

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وضمّ الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل أبوشيحة، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس الطيب الصالحي، وعضو إدارة تنمية القطاع الخاص بالوزارة حسن الكامل.

اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لتحديد موعد إقامة منتدى الأعمال الليبي، 16 أغسطس (وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)