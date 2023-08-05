رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي يتوقع ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

توقع رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي، مرتضى قرنفل، ارتفاع حجم التجارة المتبادلة بين ليبيا وتركيا إلى 15 مليون دولار في حال قرر البلدان اتخاذ الخطوات المناسبة صوب تحقيق هذا الهدف.

واعتبر، في كلمة أمام منتدى نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، الخميس، تصريحات وزير النفط، محمد عون، التي أكد فيها أن الشركات التركية ستكون هي الاختيار الأول لإجراء البحوث الزلزالية في ليبيا، دليلا على مستوى الثقة المرتفع بين البلدين.

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وقال: «سيوفر ذلك فرصا كبيرة أمام الشركات التركية، لتعزيز آفاق أعمالها في ليبيا، وتعزيز التعاون التجاري، فالصادرات التركية إلى ليبيا يمكن أن ترتفع إلى 10 مليارات دولار»، كما نقلت جريدة «حرييت» التركية.

ثاني أكبر سوق للصادرات التركية في أفريقيا

وأوضح ليبيا تعد ثاني أكبر سوق للصادرات التركية في أفريقيا بعد مصر. وتابع: «الصادرات التركية إلى ليبيا سجلت 96 مليار دولار قبل العام 2011. لكن تراجع حجم التجارة الثنائية إلى ما بين 4 – 4.5 مليار دولار بسبب انعدام الاستقرار السياسي».

وعاود قرنفل تأكيد أن هناك فرصا كثيرة واعدة للشركات التركية في ليبيا بقطاع الإنشاء، وكذلك صناعة البتروكيماويات والطاقة.

وأشار إلى وجود عديد المنشآت البتروكيماوية العاطلة في ليبيا، حيث إنها غير مستخدمة منذ العام 2011، ويمكن إعادة تشغيلها عبر الاستثمار.