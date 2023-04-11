الدبيبة يجدد دعم ليبيا لتركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، دعم ليبيا لتركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال، حسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء تأكيد الدبيبة خلال لقائه، مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، ظهر اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

ملفات التعاون بين ليبيا وتركيا

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن الدبيبة ناقش مع السفير التركي عددا من الملفات ذات التعاون الثنائي بين البلدين.

- المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

- الدبيبة يزور إسطنبول ويلتقي إردوغان للتعزية في ضحايا الزلزال

- سفير تركيا يشكر الليبيين على المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن السفير التركي نقل للدبيبة تهنئة الرئيس رجب طيب إردوغان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي، لمناسبة شهر رمضان.