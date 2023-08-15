تدريب ميداني لطلاب كلية الهندسة التقنية هون

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ طلاب كلية التقنية الهندسية هون التدريب الصناعي الصيفي بمواقع المشروعات التي ينفذها مكتب المشروعات الهندسية بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، تحت إشراف مجموعة من مهندسي الجهاز.

وأبدى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان مكتب الجفرة استعداده لتدريب طلاب كليات الهندسة بجامعة الجفرة في مواقع المشروعات المنفذة في المنطقة، حسبما أفادت الوكالة الليبية (وال).

رفع كفاءة الطلاب

وأوضح المكتب أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في ترسيخ التنمية المكانية والرفع من كفاءة الطلاب حسب تخصصاتهم، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.

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ويعد البرنامج بمثابة تطبيق عملي لمشاريع تخرج الطلاب من خلال مشاركتهم المباشرة في متابعة المشاريع التي ينفذها الجهاز ميدانيا وفقا لـ«وال».