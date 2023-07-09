بنغازي تستضيف الدورة الثانية للمهرجان العربي الدولي للمسرح الجامعي 15 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف جامعة بنغازي في 15 يوليو الجاري فعاليات المهرجان العربي للمسرح الجامعي في دورته الثانية، بمشاركة 8 جامعات من 6 دول عربية من تونس والمغرب والأردن والسودان والعراق وليبيا، بالإضافة إلى جامعة بنغازي المستضيفة.

ويهدف المهرجان، الذي يستمر خلال الفترة من 15 إلى 20 يوليو، إلى تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين طلاب المسرح في المنطقة، وإلى تشجيع المواهب الشابة وإبراز إبداعاتهم، بحسب ما أعلنت الجامعة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وسيقدم خلال المهرجان كل فريق مسرحي عرضًا مدته ساعة، يتناول قضية اجتماعية أو سياسية أو فنية. كما سيتضمن المهرجان ورش عمل وندوات حول مختلف جوانب المسرح.