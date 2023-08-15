تعرُّض سيارة إسعاف إلى إطلاق نار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تعرُّض سيارة إسعاف إلى إطلاق نار في العاصمة طرابلس.

ونشر الجهاز على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، صورة تظهر أثر عيار ناري على السيارة، مشيرا إلى سلامة السائق.

كما شاركت الصفحة صورة أخرى تظهر تقديم الإسعاف لأحد المصابين، دون نشر مزيد التفاصيل حول الأمر.

إعلان النفير

وأمس الإثنين، أعلن الجهاز حالة النفير القصوى بكل مكاتب الإسعاف في طرابلس وضواحيها، محذرا المواطنين من الخروج إلى الشوارع أو الوقوف بالشرفات أو بالقرب من النوافذ، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب العاصمة.

وحمل الجهاز مسؤولية سلامة المدنيين إلى الأطراف كافة، مطالبا بوقف الاشتباكات التي تروع المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.

أحداث في طرابلس عقب احتجاز حمزة

وبدأت الأحداث أمس الإثنين باحتجاز جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة لـ«بوابة الوسط».

ثم بدأت سماع دوي إطلاق النار قرب مول الملكية في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية واللواء 444 قتال، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

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وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي، فيما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرًا آمنًا لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني جنوب العاصمة طرابلس.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر متطابقة من طرابلس بفشل مساعي الإفراج عن حمزة، أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي وصول عدد من الطائرات من دون ركاب قادمة من مطار معيتيقة، مشيرة إلى أن شركات الطيران المالكة لتلك الطائرات نقلتها «كإجراء احترازي» في ظل التوترات في طرابلس.

أثر العيار الناري على سيارة الإسعاف ، 15 أغسطس 2023، (جهاز الإسعاف)

أحد المصابين جراء الأحداث في العاصمة، 15 أغسطس 2023، (جهاز الإسعاف)