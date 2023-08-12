ضبط قنبلتين يدويتين مع متهمين على متن مركبة في جالو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الواحات جالو، الجمعة، ضبط متهمين بحوزتهما قنبلتين يدويتين مع متهمين على متن مركبة في نطاق عمل المديرية.

وقالت المديرية في بيان إن عملية الضبط جرت بعد تعليمات مدير أمن الواحات جالو اللواء خالد فرج العبار بشأن تكثيف عمل الدوريات وتفعيل عمل التحريات.

متهمان ليبي ومصري على متن المركبة

وأضاف البيان أنه جرى ضبط مركبة نوع نيسان معتمة الزجاج على متنها شخصين سائق المركبة ليبي الجنسية ومعه شخص مصري الجنسية وبعد الاشتباه فيهما وإجراء التفتيش الاعتيادي القنبلتين (نوع رمانة).

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وجرى الانتقال بالمتهمين إلى قسم الشرطة وإعداد محضر جمع استدلال وسيتم إحالتهم للنيابة العامة للتصرف والاختصاص .