ضبط 3 أشخاص لحيازة وبيع قطعة من مخدر الحشيش في جالو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الواحات جنوب شرق ليبيا، اليوم الجمعة، ضبط ثلاثة أشخاص، بعد القبض على شخصين بحوزتهما قطعة من مخدر الحشيش، وأفادا بأنهما اشتراها من الشخص الثالث.

وأوضحت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن دوريات قسم البحث الجنائي بالمديرية أوقفت سيارة نوع «هيونداي» عند الساعة 12:20 صباح اليوم، وكان على متنها شخصان بعد الاشتباه فيهما.

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وأضافت المديرية أنه في أثناء إجراء التفتيش الاعتيادي للشخصين، عثر معهما على قطعة من مخدر الحشيش، أفادا بالاستدلال معهما بأنهما اشتراها من شخص ثالث.

وأكدت مديرية أمن الواحات ضبط الشخص الثالث فيما بعد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، للتصرف والاختصاص.