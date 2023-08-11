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القبض على مراهق سرق والدته في طرابلس وفر هاربًا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 11:59 مساء
القبض على مراهق سرق والدته في طرابلس وفر هاربًا
شعار مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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ألقى مركز شرطة طريق المطار في العاصمة طرابلس القبض على مراهق سرق 13 ألف دينار من والدته، بعد أن أبلغت عنه.

وكشفت مديرية أمن طرابلس في بيان، الجمعة، تفاصيل القضية التي بدأت بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من مواطنة مفاده سرقة مبلغ مالي قيمته 13 ألف دينار من شقتها في غيابها من قبل ابنها البالغ ثلاثة عشر عامًا.

وجاء في البلاغ أن الابن هرب خارج طرابلس، ليشكل مركز الشرطة فريق عمل للبحث والتحري، وعثر على المتهم لدى أقاربه في منطقة غوط الشعال.

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المتهم يعترف بالواقعة ويحال لنيابة الأحداث
وبالاستدلال مع المراهق المتهم اعترف بما نُسب إليه وأحيل لنيابة الأحداث من حيث الاختصاص.

وفي قضية أخرى، تمكن أعضاء القسم بالتمركز الأمني من خلال الأعمال المناطة لهم من ضبط سيارة (تويوتا كامري اللون أبيض) وبالإستعلام عنها بغرفة السيطرة تبين بأنها قامت بحادث مروري و لاذت بالفرار، فيما جرى ضبط المركبة وإحالتها لقسم مرور عين زارة.

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