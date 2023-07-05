ضبط مروِّج للمخدرات بحوزته قنبلة يدوية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي القبض على مواطن يقوم بترويج المواد والأقراص المخدرة، وبحوزته قنبلة يدوية.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بأن أعضاء الجهاز ضبطوا المتهم متلبسًا بعملية ترويج المخدرات وبحوزته حوالي خمسة كيلو جرامات من مخدر الحشيش و29 قرص مخدر نوع ترامادول.

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وأكدت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.