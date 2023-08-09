الدبيبة: تناغم موقف ليبيا مع «إيكواس» والاتحاد الأفريقي تجاه النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «تناغم موقف ليبيا مع منظمة إيكواس والاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي تمر بها النيجر».

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الأربعاء، سفير النيجر في ليبيا إسياد أغ كاتو، بحضور نائب رئيس الوزراء حسين القطراني.

وقد قدم سفير النيجر لـ«الدبيبة» شرحا عن طبيعة الأوضاع التي تمر بها النيجر نتيجة التطورات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وأكد «الدبيبة» للسفير النيجري أن «موقف ليبيا واضح تجاه ما يحدث في النيجر»، مشددا على «ضرورة المحافظة على الاستقرار، وعدم السماح بالفوضى، لما سيكون لذلك من تبعات سلبية على النيجر وكل البلدان المجاورة».

ومساء أمس الثلاثاء، أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن النيجر وشعبها، واستعادة الشرعية الدستورية بها دون دفع الأوضاع فيها إلى نزاع مسلح قد يفضي إلى مأساة إنسانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس تشاد، محمد ديبي، حول الأحداث والتطورات التي تشهدها النيجر.

وبعدما أكدت أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل للأحداث في النيجر، أكدت رئاسة نيجيريا، أمس الثلاثاء، أن مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) «لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر حتى لو كانت تعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي».