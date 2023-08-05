  • Alwasat News
Atwasat

المنفي يتلقى رسالة «ثالثة» من رئيس «إيكواس» بشأن النيجر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 06:02 مساء
المنفي يتلقى رسالة «ثالثة» من رئيس «إيكواس» بشأن النيجر
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس «إيكواس» بشأن النيجر 5 أغسطس 2023
alwasat radio

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، موقف ليبيا الرافض للاعتراف بالتغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم المنتخبة، وذلك خلال تسلمه رسالة خطية، من رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، بولا تينوبو، حول موقف الكتلة الإقليمية من مستجدات الوضع في النيجر، تعد الثالثة منذ بدأت أزمة الدولة الواقعة على حدود ليبيا الجنوبية.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي،اليوم، سلم مبعوث نيجيريا الخاص، إلى ليبيا والجزائر، باباجانا كنقي بي، «المنفي» رسالة بعث بها الرئيس النيجيري، الذي يتزعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وبحث معه تطورات الموقف في ضوء مخرجات اجتماع الكتلة المنعقد في أبوجا في 30 يوليو الماضي.

أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في أفريقيا 
من جهته، رحب رئيس المجلس الرئاسي، بالخطوة باعتبارها «تعزز روح التشاور بين البلدين الشقيقين، وبقية الأشقاء في المنطقة وفي إفريقيا من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم» مؤكدًا التزام ليبيا بعدم الاعتراف بالتغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم المنتخبة.

وأكد المنفي على ضرورة تضافر جهود دول جوار النيجر «ليبيا، والجزائر، وتشاد» مع أشقائهم في «إيكواس» للوصول بالأوضاع في النيجر إلى ما يحقق احترام الشرعية الدستورية وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في النيجر وفي الإقليم.

-انقلاب النيجر.. الدول الأجنبية تُجلي رعاياها واجتماع لـ«إيكواس» في أبوجا
-«إيكواس» تتقرب من ليبيا ضد الانقلابيين في النيجر

وتتسارع التطورات في النيجر عقب إعلان قوات «الحرس الرئاسي» الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في محاولة انقلاب دعمتها قوات الدفاع والأمن لاحقًا، في ظل تساؤلات حول عوامل الأزمة المتداخلة، وهل تعد انقلابًا أم محاولة لإنقاذ البلاد من انهيار تدريجي وحتمي جراء نهب ثرواتها لصالح باريس وانصياعها للغرب، في وقت تتزايد فيه المشاعر المعادية للاستعمار الجديد.

وفي خضم التطورات المتسارعة، أمهلت «إيكواس» الانقلابيين أسبوعًا، حتى غد الأحد، لإعادة السلطة إلى بازوم الذي أطاح به انقلاب في 26 يوليو. كما فرضت الكتلة الإقليمية، عقوبات اقتصادية على النيجر للضغط على منفذي الانقلاب.
وقال قائد الجيش النيجيري كريستوفر موسى في تصريحات إذاعية الإثنين الماضي: «نحن ندافع عن الديمقراطية، ويجب أن يستمر ذلك. نحن جاهزون، وما إن نتلقى أمر التدخل سنقوم بذلك».

بيان من مالي وبوركينا لرفض العقوبات
ولكن بلدان الغرب الأفريقي التي تحكمها مجالس عسكرية «غينيا، ومالي، وبوركينا فاسو» أبدت تأييدًا لانقلاب النيجر؛ إذ أصدرت مالي وبوركينافاسو بيانًا مشتركًا حذرت فيه من أي تدخل أجنبي في النيجر، معتبرًا أن أي تدخل مسلح في نيامي يعد «بمثابة إعلان حرب».

في ظل هذا الترقب، بدأت فرنسا، منذ الثلاثاء الماضي، حملة إجلاء أوروبي، انضمت إليها إيطاليا والسويد لاحقًا، مع تأكيد دبلوماسي أوروبي على التنديد بالانقلاب والعودة للمسار الديمقراطي؛ إذ أعلنت الحكومة الفرنسية عن إتمام عملية إجلاء رعاياها من النيجر، بخروج 1079 فرنسيًّا من نيامي جوًّا، وسط هتافات مناهضة لباريس وخروج مظاهرات مدنية لصد التدخل الأجنبي في النيجر في ذكرى استقلالها.

مؤيدون ورافضون للتدخلات الأجنبية.. و3 جماعات إرهابية
وفي قراءة للصحف المحلية في النيجر، تذهب اتجاهات الرأي العام هناك إلى اتجاهين: أحدهما داعم للانقلاب مؤيد لعزل الرئيس، والآخر رافض له. وبدت مظاهر تأييد الانقلاب على «بازوم» في مظاهرات حاشدة أمام مقر السفارة الفرنسية في نيامي، وأخرى أمام مقار الحزب الحاكم شابهما أعمال عنف.

ويعلل المؤيدون لانقلاب النيجر بأنه استجابة للرفض الشعبي للتدخل الأمريكي والفرنسي في شؤون البلاد بذريعة القضاء على الإرهاب في منطقة الغرب الإفريقي، فيما تعبث 3 جماعات إرهابية خطرة بأمن النيجر هي «بوكو حرام» و«القاعدة» و«تنظيم الدولة الإسلامية».

دولة اليورانيوم غارقة في الفقر
تعدُّ النيجر أحد أفقر دول العالم على الرغم من مواردها من اليورانيوم، التي توفِّر ربع إمدادات الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنه «لا خطر» على إمدادات التكتل من اليورانيوم بعد الانقلاب في النيجر بسبب المخزونات الموجودة بالفعل.

وباتت النيجر، التي تشهد هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، ثالث دولة في المنطقة تشهد انقلابات منذ عام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو

في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو
«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«برنيق»: رحلة جوية بين بنغازي والزنتان أسبوعيًّا
«برنيق»: رحلة جوية بين بنغازي والزنتان أسبوعيًّا
المنفي يتلقى رسالة «ثالثة» من رئيس «إيكواس» بشأن النيجر
المنفي يتلقى رسالة «ثالثة» من رئيس «إيكواس» بشأن النيجر
حفتر يجتمع مع باتيلي.. ويؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات
حفتر يجتمع مع باتيلي.. ويؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات
النهر الصناعي: انطلاق المياه بخط أجدابيا - بنغازي (فيديو وصور)
النهر الصناعي: انطلاق المياه بخط أجدابيا - بنغازي (فيديو وصور)
«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو
«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ بداية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
انتخاب الكبير رئيسًا لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025
انتخاب الكبير رئيسًا لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام ......
2 مليار و800 مليون دينار إجمالي نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
2 مليار و800 مليون دينار إجمالي نفقات الجهات التشريعية ......
هيئة السلامة: إخماد حريق اندلع من «شدة الرطوبة» بأعمدة كهرباء في جادو
هيئة السلامة: إخماد حريق اندلع من «شدة الرطوبة» بأعمدة ......
«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو
«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ ......
النهر الصناعي: انطلاق المياه بخط أجدابيا - بنغازي (فيديو وصور)
النهر الصناعي: انطلاق المياه بخط أجدابيا - بنغازي (فيديو ......
المزيد