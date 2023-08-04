«إيكواس» تتقرب من ليبيا ضد الانقلابيين في النيجر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تتسارع التطورات في النيجر منذ عزل قادة الانقلاب الرئيس، محمد بازوم من السلطة قبل نحو عشرة أيام واقتراب دول أفريقية من قرار تدخل عسكري لإعادته للحكم، في وقت تتقرب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» من ليبيا ضد المجلس العسكري في نيامي.

وفي وقت أرسل رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يترأس أيضا الهيئة الرئاسية لقادة دول وحكومات منطقة الـ «إيكواس»، الخميس، وفدين الأول برئاسة الدبلوماسي النيجيري باباغانا كينجبي، للتواصل مع قادة ليبيا والجزائر بشأن الأزمة في النيجر، والثاني إلى نيامي، لكن الوفد الأخير غادر بعد ساعات من وصوله دون لقاء قائد الانقلابيين، على ما أفاد أحد أعضائه الجمعة.

فشل لقاء وفد «إيكواس» انقلابي النيجر

وسبق أن صرح الرئيس النيجيري السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر بأن الوفد كان سيلتقي بقادة الانقلاب في النيجر لعرض مطالب «إيكواس»، متابعا «لقد تلقينا للتو أوامر بالسير إلى النيجر ونقل مشاعر رؤساء دولنا في المنطقة بأنهم غير راضين عما حدث».

وأكد انه سيوجه إنذار نهائي للانقلابيين بالكف عما يفعلونه وإعادة السلطة للرئيس المنتخب، متابعا: «نحن ذاهبون إلى هناك لنقل هذه الرسالة إليهم والاستماع إلى ردهم والإبلاغ عما قالوه».

من جانبه، قال الدبلوماسي النيجيري باباغانا كينجبي إن التحدث مع ليبيا والجزائر، وهما دولتان متاخمتان للنيجر من الشمال، من شأنه أن يحفز إجراء محادثات سلمية، مؤكدا أن «هذا النوع من المواقف يتطلب التضامن والتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة بالوضع».

تفاؤل بمحادثات ليبيا والجزائر

وفي هذا الصدد، أكد كينجبي أن ليبيا والجزائر «جارتان مهمتان للغاية للنيجر»، مكملا: «مهمتي هي الذهاب إلى هناك برسالة من الرئيس تينوبو لإطلاعهم على موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وطلب التضامن والتعاون»، وأعرب عن تفاؤله بأن المحادثات ستحول دون تدخل عسكري محتمل.

وعبر الدبلوماسي النيجيري عن أمله في إيجاد حل دبلوماسي قائلا «لا أحد يريد خوض حرب، خاصة مع الأخوة الجيران عبر الحدود الذين نتشارك معهم لغة وثقافة ودين مشتركين»، ويضم الوفد إلى ليبيا والجزائر رئيس مفوضية «إيكواس» عمر طوراى.

وفي توجيهات إلى الوفدين شدد تينوبو على ضرورة «إشراك جميع أصحاب المصلحة بقوة للقيام بكل ما يلزم لضمان حل نهائي وودي للوضع في النيجر من أجل السلام والتنمية في أفريقيا بدلاً من التحرك لتبني المواقف الجيوسياسية للدول الأخرى».

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ويعود الوفدين إلى قصر الرئاسة في نيجيريا قبل المهلة التي مدتها أسبوع واحد والتي قدمتها الأحد الماضي «إيكواس» للانقلابيين في النيجر لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع، ورخص خلالها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استخدام القوة في حال عدم عودة رئيس النيجر بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال الخميس أن بلادها ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت «إيكواس» ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي.

المجلس العسكري بالنيجر يهدد بهجوم مضاد

وأجهض الانقلابيون أي حظوظ للوساطة بعدما هدد المجلس العسكري في النيجر بمهاجمة «إيكواس» في حال قيامها بالتدخل العسكري، قائلا «سننفذ هجوما مفاجئا في إحدى دول المنظمة، باستثناء أصدقائنا غينيا ومالي وبوركينا فاسو».

جاء ذلك في بلاغ جديد تلاه الناطق باسم المجلس العسكري، أمادو عبد الرحمن، على شاشة التلفزيون الحكومي، وأعلن خلاله وقف عمل سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا وتوغو، داعيا الشعب للحذر من «الجواسيس وجيوش الدول الأخرى، وإبلاغ السلطات لدى وقوع أحداث مشبوهة».

وفي الجهة المعاكسة عاد وفد من انقلابيي النيجر إلى البلاد عقب زيارة إلى مالي وبوركينافاسو، حيث التقى رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، الأربعاء، بوفد نيجري في واغادوغو، وفقًا لبيان صحفي حول الاجتماع نشرته رئاسة بوركينا فاسو على فيسبوك. وذكر البيان أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع إمكانية تدخل عسكري أجنبي في النيجر، وقال رئيس الوفد النيجري، ساليفو مودي: «لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة».

وأكد مودي أن الوضع في النيجر «هادئ وتحت السيطرة»، وفق منشور للرئاسة البوركينية، وأضاف المسؤول النيجري: «بالتنسيق مع إخوتنا في بوركينا فاسو، لقد قررنا أن نبدأ بعدد من الأنشطة لتأمين شعبينا وبلدينا».

من جانبه، أعلن الرئيس النيجري محمّد بازوم في مقال نشرته جريدة «واشنطن بوست» ليل الخميس أنّه إذا نجحت المحاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة «فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره". وفي أوّل بيان علني طويل منذ أن أطاحه عسكريّون انقلابيّون في 26 يوليو، دعا بازوم "الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري».

الرئيس «الرهينة» يخاطب العالم

وقال بازوم، المحتجز منذ إطاحة حكومته، «أكتب هذا بصفتي رهينة»، مشددا على أنّ «هذا الانقلاب (...) ليس له أيّ مبرّر، وإذا نجح ستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم أجمع».

وتابع بازوم في هذا المقال «في منطقة الساحل المضطربة، وفي وسط الحركات الاستبداديّة التي فرضت نفسها لدى بعض من جيراننا، فإنّ النيجر هي آخر معقل لاحترام الحقوق»، محذّرا أنّ بوركينا فاسو ومالي، الدولتين المجاورتين اللتين يحكمهما عسكريّون «تستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة فاغنر» من أجل «حلّ المشاكل الأمنيّة بدلًا من تعزيز قدراتهما الذاتيّة».

وأردف بازوم الذي وصل إلى السلطة إثر انتخابات ديمقراطيّة العام 2021 أنّ «المنطقة الوسطى في الساحل قد تصبح بكاملها تحت التأثير الروسي عبر مجموعة فاغنر التي ظهر إرهابها الوحشي بوضوح في أوكرانيا».

وشدّد بازوم على أنّ «هذا الانقلاب يجب أن يتوقّف، ويتوجّب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع من يحتجزونهم في شكل غير شرعي»، قائلًا إنّه يخشى على مستقبل بلاده «في ظلّ حكم عسكري استبدادي بلا رؤية ومن دون حلفاء موثوقين».

مواقف موحدة في ليبيا بشأن النيجر

بالمقابل، تعارض الجزائر بشدة التدخل العسكري في النيجر، في حين يسود قلق وترقب شديدان يسود ليبيا المجاورة للدولتين، فقد أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان الأربعاء «دعمها لمسار العودة إلى النظام الدستوري؛ واحترام الشرعية المتمثلة في الرئيس محمد بازوم». كما دعت كل الأطراف الفاعلة في النيجر إلى «ضبط النفس، وتحكيم صوت العقل لتجنيب البلاد تبعات الانفلات الأمني والاحتراب الداخلي، واتخاذ السبيل الوحيد للتغيير»، الذي قالت إنه يتضمن احترام الدستور والقانون، وإتباع طرق التداول السلمي للسلطة.

كما بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش هاتفيا، الثلاثاء الماضي التطورات في النيجر مع نظيرها التشادي، محمد صالح النظيف مشيرة إلى تأكيد موقف ليبيا وتشاد الرافض للانقلاب، أو تعطيل المسار الديمقراطي. كما أوضحت المنقوش أنها اطلعت على مسار مبادرة مجموعة «إيكواس» بشأن الأزمة النيجرية، مبدية دعم ليبيا لها ومتابعتها، مؤكدة أهمية تلافي انفلات الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

أما نائب رئيس حكومة المكلف من البرلمان سالم الزادمة، فقد اطمأن هاتفياً مساء الثلاثاء على صحة وسلامة من وصفه بالرئيس المُنتخب وأفراد أسرته، ونقل عن بازوم شكره وامتنانه لهذا الاتصال، وطمأنه على وضعه، وأمله في أن «تجتاز دولة النيجر هذه المحنة قريباً، وأن يعم السلام النيجر وليبيا، البلدين الشقيقين والجارين».