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الكوني يؤكد لرئيس تشاد أهمية استعادة الشرعية في النيجر دون دفع الأوضاع إلى نزاع مسلح

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 11:49 صباحا
الكوني يؤكد لرئيس تشاد أهمية استعادة الشرعية في النيجر دون دفع الأوضاع إلى نزاع مسلح
الكوني ورئيس تشاد محمد ديبي، (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن النيجر وشعبها، واستعادة الشرعية الدستورية بها دون دفع الأوضاع فيها إلى نزاع مسلح قد يفضي إلى مأساة إنسانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء مع رئيس تشاد محمد ديبي حول الأحداث والتطورات التي تشهدها النيجر، حسب بيان المجلس الرئاسي على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ديبي يطرح مشاركة تشاد وليبيا والجزائر في مبادرة للوساطة بالنيجر
ورحب ديبي بالرؤى التي استعرضها الكوني مع المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا خلال لقائهما في طرابلس الأسبوع الماضي، مبديًا استعداده لاتخاذ خطوات عملية ترتكز على تولي دول جوار النيجر غير الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» (ليبيا وتشاد والجزائر)، جهود الوساطة في النيجر، وثمّن التزام ليبيا بقضايا المنطقة وأفريقيا، واستعدادها لبذل جهود تقوم على تضافر دول الجوار، لأجل التوصل إلى حل للأزمة في الجارة النيجر.

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واتفق الطرفان خلال هذا الاتصال، على استمرار التواصل واتخاذ خطوات عاجلة؛ لتفعيل الوساطة من قبل دول جوار النيجر خارج «إيكواس» بشكل فوري.

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