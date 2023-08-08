مجموعة غرب أفريقيا لا تستبعد «أي خيار» بالنسبة إلى النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئاسة نيجيريا، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة دول غرب أفريقيا «إيكواس»: «لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر حتى لو كانت تعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي»، وذلك في موقف هو الأول منذ انتهاء المهلة التي مُنحت للعسكريين الانقلابيين الأحد.

وقال أجوري نغيلال ناطقًا باسم رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يترأس أيضًا التكتل الأفريقي، للصحفيين نقلته وكالة «فرانس برس» إن «إيكواس لم تستبعد أي خيار».

- نيجيريا و«إيكواس»: الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه لحل الأزمة في النيجر

يأتي ذلك، بعدما قال نغيلال إن «الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه» لحل الأزمة في النيجر، مؤكدًا الحفاظ على هذا الموقف «في انتظار أي قرار آخر يمكن أن ينتج من القمة الطارئة لإيكواس المقررة الخميس».