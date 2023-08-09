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أميركا تجدد الدعوة لإطلاق بازوم.. ومطالبات بتدخل مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 08:57 صباحا
أميركا تجدد الدعوة لإطلاق بازوم.. ومطالبات بتدخل مجلس الأمن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى رئيس النيجر محمد بازوم في منتدى السلام والأمن والحوكمة، واشنطن، 13 ديسمبر 2022، رويترز
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جددت الولايات المتحدة، الأربعاء، الدعوة إلى قادة الانقلاب العسكري في النيجر لإطلاق الرئيس محمد بازوم وأسرته فورا، فيما دعت مالي وبوركينا فاسو مجلس الأمن الدولي لمنع أي تدخل عسكري في الأزمة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في تغريدة له عبر منصة «x»، إنه تحدث إلى رئيس النيجر محمد بازوم للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الأفريقية.

وأضاف في تغريدته: «تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته».

الإفراج الفوري عن بازوم
وفي الثالث من أغسطس الجاري، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، للإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي، وحماية الديمقراطية في هذا البلد.

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وقال بايدن في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أدعو للإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، وحماية الديمقراطية التي تحققت بصعوبة في النيجر».

وجاءت تصريحات بايدن بعد يوم من إعلان مسؤول أميركي، عزم الولايات المتحدة إجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر وأفراد أسرهم بعد استيلاء عسكريين على السلطة هناك، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

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