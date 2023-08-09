نشر تعديل قانون مفوضية الانتخابات وقرار تكليف القوي في الجريدة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

نشر مجلس النواب القانون رقم 20 للعام 2023 بشأن تعديل القانون رقم 8 للعام 2013 في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العدد العاشر من الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولى منه على أن المفوضية الجهة المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات العامة، وانتخابات مجالس المحافظات والبلديات.

وتتولى المفوضية وضع اللوائح والإجراءات اللازمة لتنفيذ الانتخابات وتحديد مراحلها والفترات الزمنية اللازمة لإنجازها، وتوعية المواطنين وتثقيفهم بالمعلومات، وتسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم، وتسجيل المرشحين واعتماد المراقبين والإعلاميين، وإعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع، ووضع آليات تلقي الشكاوى، ووضع الميزانيات التقديرية للعملية الانتخابية، وإعلان واعتماد نتائج الانتخابات، وفق المنشور بالجريدة الرسمية، على صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتضمن العدد العاشر من الجريدة الرسمية أيضًا «القانون رقم 3 للعام 2023 الخاص بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية، وقانون رقم 17 للعام 2023 الخاص بتنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها، وقانون رقم 19 للعام 2023 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 17 للعام 1986 بشأن المسؤولية الطبية، وقانون رقم 21 لسنة 2023 بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني، وقانون رقم 22 للعام 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء».

قرار تكليف القوي برئاسة «الأعلى للقضاء»

وفي الشق الخاص بالقرارات، أورد العدد قرار مجلس النواب رقم 20 للعام 2023 في شأن تكليف مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، وقرار مجلس النواب رقم 10 للعام 2023 بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وشملت القرارات أيضًا قرار رقم 13 للعام 2023 في شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والقرار رقم 15 للعام 2023 بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.