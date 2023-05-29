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نشر قانون إعادة تنظيم «الأمن الداخلي» في الجريدة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 01:52 مساء
نشر قانون إعادة تنظيم «الأمن الداخلي» في الجريدة الرسمية
جلسة مجلس النواب في بنغازي، 6 فبراير 2023، (الموقع الإلكتروني للمجلس)
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نشر مجلس النواب القانون رقم 6 للعام 2023 بشان إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي في العدد الثامن من الجريدة الرسمية، حيث نص في المادة الأولى على تبعية الجهاز لمجلس الوزراء، ومقره مدينة بنغازي.

وشارك الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق العدد الثامن للجريدة الرسمية أمس الإثنين، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، ويظهر صدور العدد بتاريخ 16 أبريل الماضي.

ونصت المادة الثانية على عدة اختصاصات لجهاز الأمن الداخلي منها «المحافظة على الكيان العام للدولة الليبية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومتابعة الأنشطة الهدامة المضرة بكيان الدولة، ومنح التصاريح اللازمة لاستعمال المفرقعات والأجهزة الإلكترونية ذات الطابع الأمني، ووضع الخطط الأمنية لتأمين الأحداث والمناسبات الوطنية والدينية».

محتويات العدد الثامن من الجريدة
وإضافة إلى قانون إعادة تنظيم الأمن الداخلي، تضمن العدد الثامن قانون رقم 7 للعام 2023 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 للعام 2010 بشأن النشاط التجاري.

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كما تضمن العدد قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2023 بشأن تشكيل لجنة لإعادة إعمار مدينة الكفرة برئاسة محمد عبدالكريم دومة، نص على تخصيص مبلغ 500 مليون دينار من مصرف ليبيا المركزي لها.

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