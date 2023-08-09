رئيس مجلس الأمة التركي لتكالة: تعاوننا يعطي حراكا للعلاقات بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

هنا رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على نجاحه في انتخابات المجلس الأخيرة، مؤكدا أن التعاون بين المجلسين من أهم العناصر التي تعطي حراكا للعلاقات بين الدولتين.

وعبر كورتولموش عن ثقته في استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات، حسب التهنئة المنشورة على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بموقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

تهنئة قطرية ومن رابطة مجالس الشيوخ الأفريقية والعربية

وتلقى تكالة التهنئة أيضا من الأمين العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي عبدالواسع يوسف علي، الذي أكد ثقته في قدرة تكالة على القيام بأعباء المهمة الموكلة، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين مجلس الدولة والرابطة.

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وبالمثل جاءت رسالة سفير قطر لدى ليبيا خالد محمد الدوسري إلى تكالة، والتي قال فيها: «يطيب لي ويشرفني أن أتقدم لمعاليكم بأسمى وأطيب التهاني والتمنيات القلبية لمناسبة انتخاب معاليكم رئيسا للمجلس الأعلى للدولة» متمنيا لكم التوفيق في هذه المهمة السامية الموكلة إليكم وأن يسدد على الخير خطاكم لخدمة مصالح بلدكم وشعبكم العزيز».