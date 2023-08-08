«الكهرباء»: تواصل تجهيز محطة «المصلي» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل أعمال تجهيز محطة تحويل «المصلي» جهد «11/66 ك.ف» بمدينة سبها على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن المحطة تنفذها شركة الإنشاءات الكهربائية تحت إشراف ومتابعة مشروعات توزيع الجنوبية، وتستهدف تخفيف الأحمال على محطتي «الغربية» و«الجديد».

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ومنتصف يوليو الماضي، أعلنت شركة الكهرباء إجراء أعمال صيانة لـ«عطب مفاجئ» بمحطة سبها الغربية «B» بواسطة فرق الصيانة بدائرة الجهد المتوسط سبها.

من أعمال تواصل تجهيز محطة «المصلي» في سبها، 8 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تواصل تجهيز محطة «المصلي» في سبها، 8 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تواصل تجهيز محطة «المصلي» في سبها، 8 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تواصل تجهيز محطة «المصلي» في سبها، 8 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)