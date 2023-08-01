الدبيبة يدعو إلى تسريع العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي في أجدابيا وسبها

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى تسريع وتيرة العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمدينتي أجدابيا وسبها اللذين جرى اعتمادهما خلال العام 2022، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية العالية، والعمل وفق الأسعار النمطية المعتمدة ومعايير العمل بالأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، صباح اليوم الثلاثاء، مع مدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومديري الإدارات الفنية بالجهاز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة خطة الجهاز للعام 2023، وفق منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

استكمال 177 مشروعًا للإسكان

وأوضح مدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج خلال الاجتماع، أن الأعمال المنجزة من الجهاز خلال العامين 2021 و2022 تركزت على معالجة المختنقات العاجلة في جميع المدن والمناطق، مشيرًا إلى التعاقد على تنفيذ 405 مشاريع، جرى استكمال 177 مشروعًا منها، في حين يستمر العمل بنسب فنية عالية في باقي المشاريع.

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وأشار عجاج، إلى أن جهاز مشروعات الإسكان، تعاقد على إنجاز 45 مشروعًا خلال العام 2022، بعد استيفاء كافة الإجراءات التعاقدية والفنية، مؤكدًا بدء العمل بها عن طريق أدوات التنفيذ المحلية.

وفي هذا السياق، أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التركيز على مشروعات إنشاء محطات المعالجة، وشبكات الإمداد المائي في كافة المناطق، مؤكدًا ضرورة إعطائها الأولوية في خطة العام الجاري، خاصة تلك التي تعاني نقصا في مصادر المياه وشبكات التوزيع، ومشاكل الصرف الصحي.