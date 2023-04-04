الدبيبة يؤكد ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة محطات الصرف الصحي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والبالغ عددها 24 محطة مهملة، منذ أكثر من عشرين عامًا.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، رفقة وزراء المالية والحكم المحلي والمواصلات والتخطيط، حيث شدد على أهمية ملف المياه والصرف الصحي، الذى لا يعتبر أقل أهمية من الكهرباء، حسب بيان نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك».

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وعقد الدبيبة خلال الزيارة اجتماعا مع لجنة إدارة الشركة ورئيس جهاز الإسكان والمرافق لتشغيل وصيانة (المنطقة الغربية، منطقة طرابلس، المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، منطقة سهل بنغازي، منطقة جبل الأخضر، منطقة الجبل الغربي) بحضور مديري إدارات ومكاتب الشركة.

وخصص الاجتماع لمتابعة أوضاع الشركة والوقوف على المشاكل التي تعانيها في أداء مهامها. وأفاد البيان بأن الدبيبة أصدر تعليماته بالتعاون بين جهاز الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه ووزارة الحكم المحلي، في تحديد مجال العمل وأوجهه المشتركة.

جانب من اجتماع على هامش زيارة لحكومة الوحدة الوطنية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)

جانب من اجتماع على هامش زيارة لحكومة الوحدة الوطنية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)

جانب من اجتماع على هامش زيارة لحكومة الوحدة الوطنية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)