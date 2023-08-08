«التعليم»: 232 ألف تلميذ يلتحقون بالصف الأول الأساسي في العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن 232 ألف 652 تلميذا وتلميذة سيلتحقون بالصف الأول الأساسي للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عدد الذكور المستهدفين 119 ألفا و46 تلميذا، بينما يبلغ عدد الإناث 113 ألفا و606 تلميذات، وذلك استنادا لإحصاءات مصلحة الإحصاء والتعداد.

وتواصل مراقبات التربية والتعليم بالبلديات تسجيل تلاميذ الصف الأول من التعليم الأساسي؛ تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات.

-المقريف يناقش استعدادات المراقبات للعام الدراسي الجديد والإفراجات المالية لمعلمي العقود

شروط الالتحاق

ونشرت الوزارة شروط الالتحاق إذ يقبل الأطفال الذين أتموا السنة السادسة من أعمارهم وقت التسجيل، أو قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة نفسها في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وممن تنطبق عليهم شروط منزلية التعليم.

وأوضح بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن الأطفال من الفئات الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة فيجوز قبولهم حتى سن العاشرة، وذلك وفقا للمادة 10 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم 1013 لسنة 2022.

تنبيهات لمديري المدارس

وفي السياق نفسه، أصدرت الوزارة تنبيهات مهمة لمديري المدارس وهي «التقيد بتسجيل التلاميذ من مواليد الأول من يناير العام 2017 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه فقط، وفي الموعد المحدد من خلال الوثائق الرسمية، وأولوية القبول للتلاميذ المقيمين قرب المؤسسة التعليمية وفق المادة 12 من اللائحة 1013 للعام 2022».

وتضمنت التنبيهات «التسجيل وفق بطاقة تسجيل تلميذ بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، ومدير المدرسة مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي مخالفة تقع أثناء التسجيل».