باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية، بحسب منصة «حكومتنا».

وقالت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة بحث مع باتيلي خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، ملف الانتخابات وآخر التطورات السياسية في البلاد.

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وأضافت منصة «حكومتنا» أن باتيلي قدم للدبيبة «إحاطة بشأن جولته الأخيرة مع الأطراف الليبية، بما يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية»، فيما جدد الدبيبة التأكيد على حرص الحكومة على المضي المباشر للانتخابات، «وفق قوانين عادلة ونزيهة».

لقاءات باتيلي مع الأطراف الليبية

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات المكثفة التي وعد باتيلي بتكثيفها مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي يأمل الليبيون والأمم المتحدة أن تتوج بإجراء الانتخابات.

والتقى باتيلي خلال الأيام الماضية كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكذلك قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.