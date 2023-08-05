حفتر يجتمع مع باتيلي.. ويؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم السبت؛ إذ أكدا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.

عُقد الاجتماع في مكتب حفتر بمقر القيادة العامة، وتناول آخر المستجدات السياسية.

لقاءان لباتيلي مع عقيلة والمشري

والأربعاء الماضي، التقى باتيلي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ثم التقى المبعوث الأممي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الخميس.

وفي لقائه مع عقيلة، أكد باتيلي أهمية التركيز على «الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة» على الإطار القانوني الذي أعدته لجنة «6+6» ليكون قابلًا للتنفيذ.

ومع المشري، تناول نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، و«مقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية».

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احتدام الوضع بين «النواب» وباتيلي

قبل تلك اللقاءات كان الوضع محتدًا بين باتيلي والبرلمان، فالثلاثاء الماضي طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب كلًا من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التأكيد على التزام المبعوث الأممي «بصلاحيات منصبة كسكرتارية لتسهيل الحوار الليبي - الليبي وألا يتجاوزها»، آملة أن «يقدم مقترحات إيجايبة بدلًا عن سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة».

واستنكرت اللجنة البيان الصادر عن البعثة الأممية في 26 يوليو الماضي بشأن «توافق مجلس النواب والأعلى للدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار حكومة جديدة واحدة لتمهيد الطريق للانتخابات».

خارجية النواب تنتقد البعثة الأممية

واعتبرت اللجنة البرلمانية أن ما صدر عن البعثة الأممية «تجاوز» من باتيلي لصلاحياته، مذكرة بأن ولاية البعثة الأممية «تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب».

قبل ذلك، قال المبعوث الأممي إن «كل من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة، يرغبون في تقاسم الكعكة فقط»، داعيًا المؤسسات السياسية وفي مقدمتها مجلسي النواب والدولة إلى ضرورة التوافق بشأن المضي قدمًا في العملية الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون.

باتيلي أوضح في ملتقى لنخب وأعيان فزان، الأحد الماضي، عُقد في طرابلس، أنه «لا يمكن لليبيا أن تقوم لها قائمة إذا كان رئيس مجلس النواب غير قادر على السفر إلى طرابلس أو مصراتة»، مؤكدًا عدم إمكانية إعادة بناء ليبيا بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها.

جانب من لقاء حفتر وباتيلي في مقر القيادة العامة، 5 أغسطس 2023 (القيادة العامة)

جانب من لقاء حفتر وباتيلي في مقر القيادة العامة، 5 أغسطس 2023 (القيادة العامة)

جانب من لقاء حفتر وباتيلي في مقر القيادة العامة، 5 أغسطس 2023 (القيادة العامة)

جانب من لقاء حفتر وباتيلي في مقر القيادة العامة، 5 أغسطس 2023 (القيادة العامة)

حفتر خلال لقائه باتيلي في مقر القيادة العامة، 5 أغسطس 2023 (القيادة العامة)