مديرية أمن طرابلس تستقبل دفعة جديدة للتجنيد في هيئة الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن معهد التدريب والتعبئة بمديرية أمن طرابلس استقبال مستجدين للالتحاق بدفعته الرابعة للتجنيد في هيئة الشرطة.

ويخضع المستجدون للكشف الطبي في مكاتب التجنيد والتعبئة بالمعهد، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استقبال دفعة جديدة

وأمس الأحد، باشر المعهد استقبال المستجدين في مقره بمنطقة الفرناج، استكمالًا لبرنامج المعهد التدريبي الرامي لضخ دماء جديدة، بالإضافة إلى الرفع من كفاءة منتسبي المديرية.

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وفي الثاني من أغسطس الجاري، كشف مدير معهد التدريب والتعبئة المقدم عبدالمجيد الهوش عن مساعي المعهد من أجل خلق كوادر شبابية أمنية جديدة.

مديرية أمن طرابلس تستقبل دفعة جديدة، 7 أغسطس 2023، (صفحة المديرية على فيسبوك)