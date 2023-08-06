مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يستأنف قبول طلبات علاج مرضى الأورام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

شرع مكتب صندوق الزكاة في مدينة بني وليد، اليوم الأحد، في قبول طلبات علاج مرضى الأورام من خلال لجان تتابع الإجراءات والمستندات المطلوبة من المرضى الراغبين في الحصول على العلاج بعد توقف دام أكثر من 7 أشهر.

وأوضح مدير مكتب صندوق الزكاة في مدينة بني وليد علي التائب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن استئناف قبول طلبات علاج الأورام جاء بعد توفُّر التغطية المالية الكافية داخل المكتب.

وشدد التائب، على ضرورة توفر جميع الشروط التي حددها الصندوق لعلاج المرضى، وذلك حسب المستندات والشروط المطلوبة للعلاج بعد عرضه على اللجنة الطبية وذلك حسب لائحة تحديد أسس وضوابط تحصيل الزكاة وصرفها.

- صندوق الزكاة ببني وليد يستأنف قبول طلبات العلاج من المرضى

شروط قبول طلبات العلاج

وأوضح التائب شروط قبول طلبات العلاج من المرضى المتقدمين لمكتب صندوق الزكاة والتي أهمها «أن يكون العلاج داخلًا في باب الضرورات والحاجات الملحة التي تسبب للمريض قصورًا في وظائف الجسم لو لم تعالج أو قرر الأطباء ضرورة معالجتها لتلافي تطورها».

وأضاف التائب أن مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يشترط أيضًا «أن يكون المستفيد ممن تنطبق عليهم أوصاف الفقر المقررة شرعًا وقانونًا أو كانوا من مستوري الحال، الذين يدخلون في وصف الفقر بسبب تكاليف العلاج، إضافة لعدم قدرة المريض على توفير تكاليف العلاج التي قررها الأطباء». إضافة إلى «عدم توفر العلاج بالمجان في المستشفيات الحكومية في ليبيا إطلاقًا، أو وجوده مع عدم القدرة للحصول عليه بسبب تأخر مواعيده والحاجة الملحة للعلاج السريع».

موظفو صندوق الزكاة في بني وليد يشرعون في تلقي طلبات العلاج من مرضى الأورام. (الإنترنت)

موظفو صندوق الزكاة في بني وليد يشرعون في تلقي طلبات العلاج من مرضى الأورام. (الإنترنت)